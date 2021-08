Piaceva al Napoli: un altro club di Serie A ha bloccato Zaccagni per 10 milioni!

Il calciomercato entra nella sua fase finale. Gli ultimi giorni regaleranno sicuramente affari a sorpresa e tanti trasferimenti annunciati da tempo saranno concretizzati.

Non mancheranno anche colpi ad effetto, come ad esempio il possibile acquisto di Mattia Zaccagni. Il calciatore in forza al Verona, a lungo seguito dal Napoli, sarebbe vicino al passaggio ad un altro club di Serie A.

Infatti, secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, la Lazio avrebbe bloccato Zaccagni offrendo al Verona 10 milioni di euro (8 di base fissa più 2 di bonus). Accordo anche con il giocatore per il suo stipendio: nel caso in cui i biancocelesti non riuscissero a chiudere per Kostic dell'Eintracht Francoforte, il d.s. Tare chiuderà l'accordo con gli scaligeri per Zaccagni.

