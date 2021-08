Spalletti: "Era fallo netto su Meret, su Petagna devono decidere lui e la società"

Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, al termina di Genoa-Napoli, terminata 1-2 grazie alla rete di Petagna all'85'. Ecco le sue parole:

"Era fallo su Meret, il calciatore si gira di spalle e cerca il contatto, vuole disturbare il portiere. Ballardini può pensare quello che vuole ma è fallo netto".

"Insigne centravanti? Mi solletica lui vedendolo negli allenamenti, è in grado di portare il difensore fuori dall'area. Nella zona calda ha qualità, se lui si abbassa Elmas attacca l'area".

"Sarri fece una grande invenzione con Mertens, Insigne è più bravo a riceverla sui piedi rispetto al belga. Ricordiamo che questo momento è un momento di emergenza".

"Petagna? Ha quelle caratteristiche, bravo tecnicamente. Deve ricevere la palla addosso, è una prima punta da area di rigore. Solitamente gli sono stati preferiti altri giocatori, come Mertens e Osimhen, che hanno caratteristiche differenti. Non vorrei che non usandolo spesso il giocatore si stufi. Il mercato è aperto e stiamo parlando, l'attaccante mi ha detto che farà quello che deve fare per il Napoli, da titolare o panchinaro. Deve essere padrone delle sua volontà, ma la società deve rientrare dal cumulo degli stipendi, quindi farà i suoi ragionamenti. Quando è venuto ad abbracciarmi eravamo contenti, ha avuto una reazione da bomber vero".

"Scudetto? Se vi fa piacere sentirlo dire allora si, il Napoli è tra quelle sette squadre, non è l'ottava. Ma è pieno di insidie, basta vedere l'Empoli ieri".