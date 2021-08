Sky, Marchetti: "Non ci sono novità per Amrabat, il Napoli sta aspettando per un motivo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. Ecco quanto evidenziato:

"L'era Ronaldo-Juventus ormai è finita. È successo più di una volta che un giocatore manifestasse la volontà di andare via in maniera forte. Conte è andato via dall'Inter perché non si sentiva più adatto alla crescita del progetto, trattando una buonuscita. Ma si parla di contratti quasi normali, nell'ordine calcistico. Qui parliamo di contratti da star.

Se hai un Lukaku, un Hakimi e un Conte in meno ovviamente ci perdi, anche se ha incassato e hai cercato di risolvere la situazione nel miglior modo possibile. Quindi con una spesa relativamente bassa ha equilibrato la squadra e dato una continuità tecnica. La sostituzione di Cristiano Ronaldo oggi non è chiara. Se la Juve prenderà un giovane evidentemente ci sarà una perdita, con altri interventi in molte zone di campo ci sarà il rinnovamento che comunque ci sarebbe stato dopo la scadenza di contratto di Ronaldo. Va detto che se Kane fosse andato al City ci sarebbero state meno chance.

I tifosi del Napoli devono preoccuparsi per qualche uscita pesante? Sinceramente non credo, non ci sono segnali sotto questo punto di vista. Manca veramente poco. Poi che qualcuno possa mettere un'offerta importante su qualche giocatore me l'aspetto ma ci dovrebbe essere un sentore, una possibilità, un chiacchiericcio prima. Ovviamente qualcosa può sfuggire.

Amrabat? Non ci sono aggiornamenti. Ieri abbiamo verificato la sua situazione, la Fiorentina ci ha raccontato che non ci sono novità. L'Atalanta peraltro ha chiuso per Koopmeiners e lui sta forzando molto per essere ceduto. Il Napoli quindi potrebbe avere strada spianata senza concorrenza. Quindi magari sta aspettando che si chiuda".