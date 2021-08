Da Genova, niente Napoli: due nuovi acquisti salteranno la sfida con gli azzurri

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giovanni Porcella, giornalista. Ecco quanto evidenziato:

"Lammers e Maksimovic sono due ottimi colpi, il difensore però non sarà in campo contro il Napoli così come anche l'attaccante ex Atalanta.

Il Genoa vorrà rifarsi, le quattro sberle contro l'Inter hanno spinto a fare di più anche sul mercato. Preziosi ha fatto capire che Ballardini può stare tranquillo e che la situazione si sta muovendo. C'è un po' di disillusione tra il pubblico però".