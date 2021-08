Di Marzio attacca: "Il Napoli deve completare la squadra, servono tre calciatori!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Ecco quanto evidenziato:

"Juve senza Ronaldo, il Napoli si dovrebbe rafforzare? Bisogna completare la squadra, onestamente bisogna migliorare il centrocampo. Insigne ha dimostrato di avere attributi tirando il secondo rigore. Non si può fare l'elemosina chiedendo giocatori in prestito. Onestamente il Napoli deve prendere un sostituto di Demme e un playmaker, checché ne dica Spalletti servirebbe anche un terzino sinistro.

Spalletti si sta prendendo troppe responsabilità? Secondo me non ha ancora conosciuto bene la squadra, in ritiro si conoscono gli uomini. La squadra l'anno scorso ha dimostrato di non aver attributi e Napoli-Verona era indicativa. Ma i giocatori di personalità dove stanno? E' sotto gli occhi di tutti. Leggo cose assurde che vorrebbero entusiasmare l'ambiente. Il Napoli deve comprare 2 centrocampisti e un terzino".