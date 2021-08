Allegri polemico: "Non so chi giocherà contro l'Empoli, ma posso dirvi chi giocherà con il Napoli"

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Empoli. L'occasione è stata propizia per lanciare una frecciatina alla FIFA in merito alla prossima sosta per le Nazionali, con tanti calciatori che non torneranno in tempo per scendere in campo in campionato. Ecco quanto evidenziato:

"La formazione? Non vi posso dire quella contro l'Empoli, ma mi posso già dire chi giocherà contro il Napoli. Con tutti i calciatori sudamericani che vanno via per le nazionali e non tornano in tempo, ne avrò giusto 11 da mandare in campo. Io non devo far nulla, faranno tutto loro".