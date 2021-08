SORTEGGI EUROPA LEAGUE - La stagione europea 2021/2022 entra nel vivo. Terminati i playoff di Champions League, alle ore 18 di oggi si conosceranno anche i gironi della massima competizione europea. Per quanto riguarda Europa League e Conference League bisognerà aspettare domani, al termine delle gare dei preliminari di stasera. Napoli e Lazio attendono con ansia di scoprire i loro prossimi avversari nella fase a gironi di Europa League.

Europa League 2021/2022, data e orario sorteggi

I sorteggi della fase a gironi di Europa League si svolgeranno domani, venerdì 27 agosto, alle ore 12 in Turchia, a Istanbul.

Dove vedere sorteggi Europa League in tv e in streaming

Il sorteggio di Europa League sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I canali dedicati all'evento saranno Sky Sport 24 (canale 200 satellite), Sky Sport Football (canale 203 satellite) ed Eurosport1. Sarà possibile seguire i sorteggi anche in streaming sull'applicazione Sky Go o acquistando uno dei pacchetti su NOW, il servizio di streaming on-demand e in diretta di Sky.

Regolamento, fasce e squadre qualificate

L'edizione dell'Europa League 2021/2022 è inedita. Ai nastri di partenza non ci saranno più 48 squadre ma solamente 32: queste 32 squadre saranno divise in 4 fasce da 8 ciascuna, in base al coefficiente UEFA. Attualmente solo Napoli, Lazio, Bayer Leverkusen e Lione sono sicure di essere in prima fascia: per definire le altre fasce, bisognerà aspettare i risultati dei playoff di stasera. Ci sono alcune restrizioni: non potranno essere sorteggiate nello stesso girone le squadre dello stesso paese e nemmeno squadre russe e ucraine. Quest'anno ci saranno novità anche per quanto riguarda la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Queste sono le 22 squadre già qualificate alla fase a gironi, mentre le altre 10 usciranno usciranno dalle gare di ritorno degli spareggi di stasera.

ENG: Leicester City, West Ham

ESP: Real Sociedad, Real Betis

ITA: Napoli, Lazio

GER: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen

FRA: Lyon, Marseille, Monaco

POR: Braga

NED: PSV Eindhoven

RUS: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva

BEL: Genk

DEN: Midtjylland, Brøndby

CZE: Sparta Praha

CRO: Dinamo Zagreb

BUL: Ludogorets

HUN: Ferencváros