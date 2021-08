Rivoluzione Europa League: tutto quel che c'è da sapere sul nuovo format

Domani alle ore 12 CET il Napoli conoscerà le sue avversarie ai gironi dell'Europa League 2021/2022. Il sorteggio si terrà ad Istanbul, in Turchia, mentre stasera verranno sciolti gli ultimi dubbi su chi prenderà parte alla competizione. Ci sarà infatti il ritorno dell'ultimo turno preliminare.

Il Sorteggio

Le squadre verranno suddivise in quattro fasce, in base al loro ranking UEFA. Saranno però meno: dalle precedenti 48 a 32, suddivise in otto gironi invece che dodici. Nel caso delle federazioni con due o più rappresentanti, come l'Italia (Napoli e Lazio), le squadre saranno pre-abbinate (prima del sorteggio), in modo da suddividere le partite tra le due fasce orarie (18:45 e 21:00). Tutto ciò per agevolare la programmazione televisiva delle varie giornate.

Novità nella fase a eliminazione diretta

A partire da questa stagione, grazie all'introduzione della Conference League, anche la terza classificata nel girone non abbandona definitivamente l'Europa, questa infatti accede alla fase a eliminazione della nuova competizione.

La prima novità riguarda le prime classificate dei gironi: saranno infatti qualificate direttamente agli ottavi di finale. Nelle passate edizioni anche le prime dovevano passare dai sedicesimi, allungando di due partite la strada verso la coppa.

Sedicesimi di finale che verranno "trasformati" in spareggi: le seconde classificate affronteranno infatti le terze classificate dei gironi di Champions. In palio, appunto, gli ottavi. Questo nuovo format è volto a favoreggiare quelle squadre che si trovano già nella competizione, e non che vi retrocedono dalla Champions.

Le terze classificate retrocederanno ai sedicesimi di Conference League. Ad aspettarle ci saranno le seconde classificate dei gironi. La nuova competizione seguirà, quindi, lo stesso format dell'Europa League.

Calendario gironi

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre