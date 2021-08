All. Napoli Femminile, Pistolesi si emoziona: "Sogno di allenare nello stadio di Maradona!"

Nel giorno della presentazione della squadra nella prestigiosa Sala dei Baroni del Maschio Angioino, l'allenatore del Napoli Femminile, Alessandro Pistolesi, ha concesso un'intervista ai microfoni di SpazioNapoli parlando delle ambizioni, ma anche dei sogni, che il club e lui stesso, hanno intenzione di realizzare in questa stagione. Di seguito l'intervista:

"Abbiamo lavorato tanto in questi 13 giorni di ritiro. Le sensazioni sono buone, abbiamo un bel mix di giovani e calciatrici più esperte, il gruppo è stato arricchito anche da qualche straniera di sicuro rendimento. Però c'è sempre un grandissimo punto interrogativo che deriva dal fatto che si tratta di una squadra completamente nuova. Sarà importante l'approccio contro l'Inter (prossimo avversario in campionato, ndr) che pure ha rinnovato tanto e vuole puntare in alto.

Da quando sono arrivato a Napoli ho subito percepito il calore del pubblico. La passione e il clima che si possono formare attorno alla squadra possono aumentare a dismisura le potenzialità della squadra: il pubblico fa da amplificatore di forza, avere intorno la passione del tifo potrà aiutarci. Chi avrà voglia di venire a vederci a Cercola si divertirà e, se non altro, troverà una squadra pronta a sputare l'anima in campo per ottenere il risultato.

AMBIZIONI SCUDETTO

Il presidente ha parlato di scudetto? Sono abituato a non pormi tanti limiti. Ho iniziato a lavorare nel calcio femminile con una squadra di ragazzine un po' per caso e l'ho portata in Serie A nel 2000. Ho sempre sognato di lavorare ai massimi livelli di portare la mia squadra al massimo. Quindi, perché no, sogno di vincere uno scudetto come allenatore. Quale città potrebbe essere migliore di questa per vincere? Non esiste un posto migliore di Napoli. Ho abbracciato questo progetto perché ho trovato un presidente che mi somiglia moltissimo, per la passione, per la voglia e per le ambizioni che ha.

L'obiettivo è consolidarci tra le prime 10 squadre che il prossimo anno parteciperanno al prossimo campionato, il primo professionistico in Italia. Così da mettere, fin da subito, basi solide per costruire quella che potrebbe diventare una squadra da vertice.

UN SOGNO CHIAMATO STADIO MARADONA

Se sogno di entrare nello stadio che fu di Maradona? Ti svelo un segreto, mai avrei pensato di allontanarmi dalla Toscana come allenatore di calcio femminile, ma quando è arrivata la chiamata dal Napoli non ci ho pensato un secondo. Il motivo? (racconta con evidente emozione, ndr) Perché mi sono visto proiettato nello stadio in cui ha giocato il più grande calciatore della storia, Diego Armando Maradona. Considero quello stadio il santuario del calcio, spero che non venga mai demolito in favore di impianti nuovi, sarebbe un delitto.

Salire le stesse scalinate percorse da lui quando è stato presentato alla città, sarebbe un'emozione devastante per me. Cosa darei per entrarci? Tutto me stesso, in modo da portare questa squadra ai massimi livelli e meritarci insieme di entrare in quello stadio".

A cura del nostro inviato: Pasquale Giacometti