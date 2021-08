Presentato il Napoli Femminile al Maschio Angioino, il pres. Carlino: "Sono ambizioso, vorrei regalare uno scudetto alla città"

Nella prestigiosa location della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, questa mattina si è tenuta la presentazione alla stampa del Napoli Femminile. All'evento ha preso parte anche l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, che ha fatto gli auguri alla squadra azzurra a nome dell'amministrazione e ad esprimere la speranza che il Napoli Femminile possa dalla prossima stagione tornare a giocare in città.

All'Assessore è stata anche consegnata la maglia celebrativa numero 8 di Sara Tui.







Il presidente Raffaele Carlino ha ringraziato per l'auspicio ma nel contempo si è detto felice di disputare questo campionato al “Piccolo” di Cercola, che aprirà i battenti sabato alle 20.30 per ospitare la sfida con l’Inter. "Sarà un match duro - ha detto il presidente del Napoli Femminile - ma abbiamo costruito una squadra che mi dà garanzie, almeno stando a quanto ho visto in amichevole. Ho fiducia nel lavoro del dg Crisano e del tecnico Pistolesi, spero che riusciremo a consolidarci in Serie A nella stagione che di fatto porta al professionismo e magari di riuscire a stupire andando oltre le previsioni della vigilia.

Mi piacerebbe provare a portare lo scudetto a Napoli, la mia ambizione è quella di vincere! Promessa ai tifosi? Posso dire che ci proveremo, magari anche con un progetto pluriennale, ma ho grandi ambizioni e il livello di questa squadra e di questa società mi confortano".

Per mister Alessandro Pistolesi una vera e propria investitura nel giorno del suo onomastico: “Per i miracoli - ha scherzato - ci stiamo attrezzando, sono umile ma ambizioso e vorrei regalare a questa piazza, dopo la salvezza dello scorso anno, le soddisfazioni che merita e per conseguire le quali la società si prodiga ogni giorno".