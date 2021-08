Nuova avventura per Tonelli: l'ex difensore del Napoli trova squadra in Serie A

Si muovono tanti calciatori in Serie A in questi ultimi giorni di calciomercato. Tra questi c'è anche l'ex Napoli, Lorenzo Tonelli. Il difensore classe '90, ceduto dai partenopei alla Sampdoria, è vicino alla sua nuova esperienza.

Infatti, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il centrale ha trovato l'accordo per il trasferimento all'Empoli, già sua ex squadra proprio prima del passaggio al Napoli ai tempi di Sarri.

Per Tonelli, dunque, nuova esperienza in Toscana, dove firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo con l'Empoli.