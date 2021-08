Pedullà rivela: "Napoli concentrato sul mercato in uscita, novità su Manolas e Ounas"

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha fornito alcuni aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Per la cessione di Manolas ora siamo lontani. Il Napoli lo cederebbe per circa 10 milioni, ma l'Olympiakos non arriva alla doppia cifra: l'offerta per ora si aggira intorno ai 5-6 milioni bonus compresi. A queste condizioni non ci sono i numeri per chiudere l'affare.

Per quanto riguarda Ounas, invece, confermiamo il forte pressing del Marsiglia. Con l'offerta giusta il Napoli lascerebbe partire l'attaccante. L'idea era quella di tenerlo, ma con una proposta importante il club non tratterà il calciatore".