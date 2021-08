Di Marzio chiarisce: "Il Napoli non ha presentato nessuna offerta di rinnovo a Insigne. Un club rinuncia al suo acquisto"

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fornito un aggiornamento circa il futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"L’Inter non prende più Insigne: i nerazzurri hanno chiuso per Correa della Lazio. Non mi segnalano, sia in Italia che all'estero, altre situazioni che sembrano fattibili.

Il Napoli non ha ancora presentato, nemmeno nelle ultime ore, un'offerta anche al ribasso rispetto a ciò che guadagna oggi".