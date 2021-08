Borgo Antico, il proprietario: "Spalletti è venuto a cena con Giuntoli. Gli piace una specialità napoletana"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Varriale, proprietario del ristorante "Il borgo antico", che ha ospitato l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, di recente. Ecco quanto evidenziato:

"Spalletti? Lui è una persona splendida, rispetto a vecchie interviste che hanno resi tutti molto restii ha un carattere molto simile al nostro, una persona speciale. Si è già calato nel personaggio napoletano e si sente già tale, al contrario di chi dice altro. Gli piace la nostra cucina e anche le nostre usanze. Ha apprezzato molto la pizza, si è trovato subito bene e abbiamo avuto la fortuna di ospitarla. Ci ha detto che ci vedremo molto spesso, c'erano anche Giuntoli, i suoi collaboratori e altri amici. Sono stati bene anche perché l'umore era quello giusto dopo una partita importante.

Lobotka? Mi è stato chiesto di non farlo divertire troppo a tavola! Ieri è venuto a pranzo da noi e in campo si è visto che sta messo molto bene. Gli basta sempre venire qui e fare poi un'alimentazione regolare.

Mertens? Mi ha detto che ci vedremo in questi giorni, manca poco al suo rientro. La tempistica non la conosco ma lo rivedremo presto in campo".