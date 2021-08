Risolte le pratiche burocratiche: il nuovo acquisto del Genoa può scendere in campo contro il Napoli

Importante novità per il Genoa in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. I liguri hanno voglia di riscattarsi dopo l'amaro esordio con sconfitta per 4-0 contro l'Inter; e proprio per il match contro i partenopei mister Ballardini potrà contare su un nuovo acquisto.

Il messicano Johan Vasquez ha infatti risolto le pratiche burocratiche che gli permetteranno di completare il tesseramento con il Genoa. Il difensore, medaglia di bronzo con il Messico a Tokyo 2020, è pronto a scendere in campo contro il Napoli.