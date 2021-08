Infortunio Zielinski, dalla Polonia arriva la notizia: quanto tempo dovrà restare fermo

Una delle note negative del match tra Napoli e Venezia è sicuramente l'infortunio capitato a Piotr Zielinski, uscito per un trauma contusivo alla coscia destra, così come riferito dal club azzurro al termine del match.

I colleghi polacchi di Meczyki, in ottica dei prossimi impegni della Nazionale, hanno riportato novità circa il problema accusato dal centrocampista napoletano. L'entourage del calciatore - rivelano - avrebbe riferito che l'infortunio riguarderebbe il quadricipite della coscia destra.

Per capire l'entità dell'infortunio saranno necessari esami strumentali, ma in Polonia riferiscono come indicativamente lo stop di Zielinski dovrebbe essere di circa 12-15 giorni.