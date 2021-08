Espulsione Osimhen, l'avv. Chiacchio: "Non si tratta di atto violento. Vi dico quante giornate di squalifica rischia"

L'avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto nel corso del programma "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli parlando della possibile squalifica di Victor Osimhen, espulso contro il Venezia. Ecco quanto evidenziato:

"Non si è trattato di un atto violento a palla lontana. Nell'ultima giurisprudenza consolidata, le azioni che avvengono in area in conseguenza di un calcio da fermo sono considerate dei gesti che rientrano nell'atto anti-sportivo, non nella violenza perchè il pallone è in gioco.

Due turni di squalifica? Se è atto violento dovrebbero essere due giornate, ma non lo è. Quindi dico 1 sola giornata, anche perché l'avversario s'è subito rialzato e non c'è stato bisogno neanche del medico".