De Maggio rivela: "Il Napoli non cederà Ounas. Messias può arrivare solo in caso di una cessione"

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha riferito alcuni aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Dalle notizie in nostro possesso, posso garantirvi che il Napoli non cederà Ounas. Un po' come avevamo detto per Zanoli, resterà in azzurro. Il club non intende cedere l'algerino che sta convincendo Spalletti. Qualora dovesse arrivare un'offerta importante, allora il Napoli potrebbe pensare alla cessione e puntare su Messias.

Al momento l'unico acquisto che cerca il Napoli è un centrocampista, negli altri ruoli arriveranno calciatori solo in caso di cessioni".