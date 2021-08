Tifosi in attesa di entrare: file lunghissime all'esterno dello stadio Maradona (FOTO)

C'è grande attesa per la ripresa del campionato con gli stadi che riaprono al pubblico, seppur al 50% della capienza. Allo stadio Maradona sono attesi almeno 25mila spettatori questa sera per Napoli-Venezia.

Eppure in questi minuti sono davvero tantissimi i tifosi all'esterno dello stadio. Da come si può vedere dalle foto sottostanti, ci sono file lunghissime per accedere all'impianto di Fuorigrotta.