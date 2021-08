Problemi di visione nei primi minuti di Inter-Genoa: il web si scatena contro DAZN

C'era grande timore per il passaggio dell'intero campionato di Serie A sulla piattaforma streaming di DAZN, visti i problemi di visione riscontrati in passato. E purtroppo qualche problema è stato registrato subito in avvio.

Il debutto del campionato Inter-Genoa è stato segnato da qualche problema di visione in avvio di match, con le immagini che sono risultate bloccate per qualche minuto. A segnalarlo sui social sono stati centinaia di utenti che si sono lamentati del servizio.

Fortunatamente, va detto, i problemi si sono per la maggior parte risolti in pochi minuti, permettendo agli appassionati di proseguire la visione.