La griglia della Serie A di Fabio Caressa: Juventus favorita, la sorpresa è il Napoli (FOTO)

Il giornalista Fabio Caressa ha condiviso, attraverso il suo account Instagram, la griglia di partenza della prossima Serie A secondo uno studio di Sky Sport.

Prendendo in considerazione il rendimento medio dei calciatori titolari delle varie formazioni, risulterebbe nettamente favorita per la vittoria dello scudetto la Juventus di Max Allegri. A seguire ci sarebbero, a pari merito, l'Inter e la sorpresa Napoli. Dopodiché ci sarebbero Milan, Atalanta e Roma in lotta per il quarto posto.

Questo il post di Fabio Caressa: "Griglia di partenza del campionato. Abbiamo preso in considerazione il rendimento medio dei giocatori del probabile 11 titolare. La Juve parte fortemente avanti, sorpresa Napoli".

ECCO LA GRIGLIA: