Ag. Fifa, Valcareggi senza dubbi: "Mandate via Manolas! Con 6 milioni il Napoli prende un altro difensore"

Furio Valcareggi, procuratore del calciatore del Napoli in prestito al Frosinone, Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso del programma 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Sono molto contento dell'esordio di Zerbin col Frosinone, è stato il primo a fare gol a Buffon nel campionato di Serie B. È un predestinato, Giuntoli ci aveva visto bene. Spero che tra un po' l'investimento si riveli giusto e dopo le scuole fatte in Serie C e B possa fare l'università a Napoli.

Rinnovo Insigne? Non so quanto chiede il giocatore, ma Insigne ti fa vincere e i giocatori che ti fanno vincere hanno un costo superiore. Se fossi nella proprietà accontenterei il ragazzo, dopo Chiesa è stato il miglior giocatore degli Europei. Giaccherini mi raccontava cose molte belle su Lorenzo. Cessione Manolas? Mandatelo via! Ce ne sono tantissimi in quel ruolo, un altro stopper lo trovi. Che se ne vada dove vuole lui, mentre Insigne deve restare assolutamente. Difensori da Napoli a 6-6,5 milioni ce ne sono.

Napoli-Venezia? Venga tutta Venezia anche col sindaco ma a Napoli perde. Spalletti è fenomenale nel curare ogni dettaglio, come tutti i toscani che sono gli allenatori più bravi. Griglia scudetto? Juve, Napoli, Milan e Inter, poi bisogna vedere se ci sarà un’outsider come l’Atalanta di tre anni fa. L'Inter parte in ritardo, perdendo Lukaku e Hakimi la vedo dietro il Napoli che può lottare per lo scudetto".