UFFICIALE - Juan Jesus è un nuovo giocatore del Napoli: c'è il tweet di ADL

È arrivato anche il tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis: ora Juan Jesus è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli.

Di seguito il tweet del patron azzurro:

Il Napoli ha poi pubblicato un'altra foto sul proprio profilo Twitter ufficiale, dando il benvenuto a Juan Jesus e riassumendo in una piccola scheda la carriera del calciatore brasiliano:

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Juan Jesus per la stagione sportiva 2021/2022 con opzione per la successiva stagione sportiva 2022/2023.

LA SCHEDA

Juan Jesus è nato il 10 giugno 1991 a Belo Horizonte.

Calcisticamente è cresciuto nelle giovanili dell’Internacional di Porto Alegre dove ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2010-11 vincendo la Coppa Libertadores.

L'anno successivo arriva in Italia acquistato dall'Inter. In nerazzurro gioca 5 stagioni collezionando 110 presenze in campionato. Poi il passaggio alla Roma nel 2016 dove incontra come tecnico Luciano Spalletti. In giallorosso conta oltre 70 presenze fino alla scorsa stagione.

In Nazionale, Juan Jesus ha vinto il campionato Mondiale Under 20 con il Brasile nel 2011".