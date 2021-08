La Salernitana prova a pizzare un colpo in difesa: contatto con l'ex Milan e Lazio!

Continua a muoversi la Salernitana in sede di calciomercato. I granata, dopo aver rafforzato l'attacco con Simy, sono alla ricerca di un nuovo difensore.

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha riferito di un incontro previsto per la giornata di domani tra la società campana e Mateo Musacchio, ex difensore di Milan e Lazio che rafforzerebbe e non poco la retroguardia della squadra allenata da mister Castori.