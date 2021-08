Rugani, l'agente rivela: "Sento dell'accostamento al Napoli, ma la Juventus ha preso una decisione"

L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato:

"L'accostamento con il Napoli lo sento anche io come voi, però l'unica cosa che posso dire è che siamo in un club che ha tantissimo rispetto umano e tecnico del calciatore che non è mai stato messo sul mercato dalla Juventus.

Non mi sembra corretto parlare di altri club in questo caso, non è una questione di essere reticente, ma di rispetto. Uno può fare benissimo il proprio mestiere avendo rispetto del club che ti tiene e per il quale giochi".