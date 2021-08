Napoli-Venezia, a gonfie vele la vendita dei biglietti: in esaurimento altri due settori

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti in vista di Napoli-Venezia che si disputerà il 22 Agosto 2021 ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona (aperto al 50% della capienza). Per ora si sta riscontrando un ottimo ritmo per la vendita dei biglietti di Curva (Curva B e Curva A superiori esaurite) e viaggiano a buon ritmo anche Distinti e Curva B inferiore, ormai in esaurimento.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Curve € 14,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell'impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.