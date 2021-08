Manolas ha chiesto la cessione: problemi di cifre tra Napoli e Olympiacos. I dettagli

Il giornalista Luca Marchetti è intervenuto nel corso di Sky Sport 24 riferendo gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Emerson Palmieri, che era un obiettivo del Napoli per la fascia sinistra, è sempre più vicino all'Olympique Lione.

Manolas ha chiesto la cessione, lo vuole l'Olympiacos ma c'è un problema di cifre. Il difensore due anni fa è stato pagato dal Napoli 36mln di euro. Le condizioni di uscita non sono favorevoli per il club greco, ma la pressione che ci sta mettendo Manolas per tornare in Grecia è piuttosto forte".