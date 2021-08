L'Inter può presentare un'offerta per Insigne: c'è una condizione!

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fornito alcuni aggiornamenti riguardanti il calciomercato del Napoli, in particolare sul possibile futuro di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:

"L'Inter resta vigile su Lorenzo Insigne. In questo momento Alexis Sanchez si trova a Barcellona e non sta benissimo, potrebbe non essere pronto per la stagione che sta per cominciare. Qualora la società dovesse accorgersi che sul cileno non si potrà puntare, allora i nerazzurri potrebbero presentare un'offerta per Lorenzo Insigne.

L'offerta sarebbe slegata dai possibili acquisti di Thuram e Correa, altri attaccanti che l'Inter segue con interesse".