Allenamento allo stadio Maradona per il Napoli: lavoro personalizzato per due giocatori

Serata di lavoro allo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli questa sera. Dopo una prima fase di attivazione e rapidità, la squadra ha svolto lavoro tattico divisi in gruppi e partita a campo ridotto.

Mertens personalizzato in campo, Ghoulam personalizzato in campo e parte tattica con la squadra. Primo allenamento per il nuovo acquisto Juan Jesus.

FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli