Difficile arrivare a Youssouf, il Napoli insegue un centrocampista dell'Inter

Il Napoli continua la ricerca di un centrocampista fisico che possa completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come il Napoli abbia sondato il terreno per il nazionale Under 21 francese, Zaydou Youssouf del Saint-Etienne. L'operazione però appare in salita: il Napoli chiede il calciatore in prestito, mentre il club transalpino chiede l'obbligo di riscatto che i partenopei al momento non possono garantire.

Ecco perché sulla lista del d.s. Giuntoli resta il nome di Roberto Gagliardini, in uscita dall'Inter.