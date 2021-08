Auriemma rivela: "Maksimovic si era offerto al Napoli, De Laurentiis non l'ha voluto per un motivo"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

"Il mercato quest'anno è complicato per tutti, ad esempio Juan Jesus accetta un solo anno di contratto a 30 anni. Pensate che un calciatore come Maksimovic non trova squadra, nonostante sia svincolato. In altri tempi avrebbe firmato con una nuova formazione da almeno 4 mesi.

Il serbo si è poi offerto al Napoli chiedendo di tornare, ma De Laurentiis non l'ha voluto perché Maksimovic ha fatto troppe storie durante le negoziazioni per il rinnovo negli scorsi mesi".