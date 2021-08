ULTIM'ORA - Incontro in corso con l'agente: il Napoli prova a rinnovare subito il contratto!

Non solo le trattative in entrata, il Napoli continua a lavorare ancora sulla questione dei rinnovi. In attesa di definire la situazione legata al capitano Lorenzo Insigne, il club - riporta il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio - è al lavoro per prolungare anche il contratto di Alex Meret.

Infatti pare sia in corso un incontro tra il Napoli e Federico Pastorello, agente del portiere classe 1997 che è in scadenza a giugno 2023. L'ex Spal nell'ultima stagione ha giocato 22 partite in Serie A, 5 in Europa League e una in Coppa Italia, alternandosi con David Ospina.