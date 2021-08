Alvino assicura: "Le nuove maglie del Napoli saranno utilizzate contro il Venezia. Juan Jesus? Ottimo acquisto"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell'arrivo di Juan Jesus in azzurro e delle nuove maglie targate Armani. Ecco quanto evidenziato:

"Juan Jesus arriva al Napoli per completare l'organico, farà il quarto difensore. Si tratta di un'ottima operazione, per giunta a parametro zero.

Nuove maglie contro il Venezia? Senza alcun dubbio. Arriveranno il 20 agosto e il Napoli le indosserà per la prima partita di campionato".