YOUSSOUF SAINT ETIENNE - Il Napoli è finalmente entrato in campo in sede di calciomercato. Mister Spalletti, dopo aver valutato attentamente la rosa a disposizione nel corso dei ritiri svolti a Dimaro e Castel di Sangro, ha dare le linee guida al d.s. Giuntoli sui rinforzi da ricercare.

Sorpresa Napoli: chiesto al Saint Etienne il prestito di Youssouf

Uno di questi - riporta Sky Sport - è il profilo di un centrocampista forte fisicamente individuato in Zaydou Youssouf. Il Napoli ha chiesto il calciatore in forza al Saint-Étienne in prestito e ora attende una risposta dal club francese.

Classe 1999, Youssouf conta già 66 presenze in Ligue 1 dove ha vestito anche la maglia del Bordeaux.