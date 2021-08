Insidia dalla Francia, il Lione piomba su Emerson Palmieri: trattativa aperta con il Chelsea

Il futuro di Emerson Palmieri continua ad essere un rebus. Il terzino italo-brasiliano è in cima alla lista dei pensieri del Napoli, che però al momento non può procedere con l'affondo. Ecco perché altri club si sono inseriti nella corsa al Campione d'Europa.

Infatti, secondo quanto riferito da l'Equipe, il Lione avrebbe mosso i primi passi per l'acquisto di Emerson. I francesi sono alla ricerca di un terzino mancino, individuato in Kurzawa del Psg con cui la trattativa si è arenata. Ecco perché il Lione ha virato le proprie attenzioni su Emerson, che sarebbe propenso ad accettare la destinazione. A questo punto - riferiscono in Francia - inizieranno le negoziazioni tra Lione e Chelsea.