Nuovo acquisto per il Venezia, il d.s. Collauto conferma: "Ha già fatto le visite, dobbiamo solo ufficializzarlo"

Nuovo acquisto da parte del Venezia, avversario del Napoli alla prima giornata di Serie A. A confermarlo è lo stesso d.s. dei lagunari, Mattia Collauto, durante la presentazione di Mattia Caldara. Ecco quanto evidenziato:

"Con Okereke siamo avanti, il giocatore ha fatto le visite e stiamo attendendo dei documenti per poterlo ufficializzare. Per il resto stiamo valutando alcune cose, non faremo tante altre cose ma qualcosa sì".