Messi: "Ho tanta voglia di iniziare, sono felice di essere qui con la mia famiglia"

Messi è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG, segui la sua conferenza in live:

"Sono molto felice. Tutti sanno che il mio addio al Barcellona è stato davvero difficile da gestire, però dopo tanti anni ho dovuto cambiare. Il fatto di arrivare qui mi ha dato tanta felicità e voglia di iniziare. Mi sto godendo tutto sin dal primo momento, con la mia famiglia. Voglio iniziare ad allenarmi presto, conoscere i compagni e lo staff tecnico. Ho la speranza di continuare a vincere con questo club, il mio obiettivo è quello di continuare a crescere e conquistare altri titoli”.

"Giocherò con i migliori e questo e sempre bellissimo. Non so quando potrò giocare i primi minuti, parlerò con lo staff tecnico, sicuramente dovrò fare un po’ di preparazione, vengo dalle vacanze. Spero che scenderò in campo al più presto possibile”.

Interviene poi il presidente del PSG, in merito alle incredibili cifre dell'affare: "Rispettiamo tutte le regole del FPF, abbiamo parlato con tutti i soci della Ligue 1 e tutti i partner. Abbiamo agito nel rispetto delle regole. Bisogna solo vedere il lato positivo di questa trattativa".

Messi: "Pochettino ha svolto un ruolo chiave, abbiamo parlato subito, essendo argentino ci conoscevamo già, e andiamo molto d'accordo".

Parla Al Khelaifi: "Tutto il mondo sa quale sarà il suo futuro, resterà a Parigi. E' un giocatore molto competitivo, che ha una mentalità vincente. Voglio una squadra competitiva e più di così è difficile da immaginare. Quindi anche Kylian non può fare altro che restare qui per vincere".

Messi: "Non è facile, a volte puoi avere la squadra migliore, ma alla fine non vinci perché a volte il calcio è fatto di piccoli dettagli. Non so cosa possa mancare, ma bisogna essere un gruppo unito".