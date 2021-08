Castel di Sangro, il sindaco: "Amichevole probabilmente con il Pescara. Insigne? I rapporti non sono granché, ma si può trovare una soluzione"

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di questi primi 7 giorni trascorsi dalla squadra azzurra in Abruzzo. Ecco quanto evidenziato.

"Il bilancio del ritiro fin qui è positivo. Il periodo di metà agosto non è quello che ci aspettiamo per ospitare il Napoli, in questo periodo vorremmo fare altro. Squadra per i prossimi dieci anni a Castel di Sangro? Iniziamo a pensare ai prossimi 4 anni in cui avremo l'accordo per capire se si potrà spostare la data del ritiro. Molto probabilmente il prossimo campionato inizierà ai primi di agosto, ciò vuol dire che anche le date dei ritiri saranno anticipate.

Amichevole? La squadra più probabile è il Pescara, magari aumentando qualche posto a sedere se con il nuovo decreto ce ne darà la possibilità.

Ho sentito De Laurentiis poco fa, ma non abbiamo parlato di mercato. Gli ho solo detto di non disattendere le volontà dei tifosi di tutto il sud. Rinnovo Insigne? Credo che un accordo lo si possa trovare, sento tante chiacchiere giornalistiche su questo argomento. I rapporti al momento non sono granché, ma una soluzione penso la si possa trovare".