Verso Napoli-Venezia, in arrivo due nuovi acquisti per la squadra di mister Zanetti: i nomi

Importante novità in vista dell'inizio della stagione e in particolare dell'esordio in campionato del Napoli al Maradona contro il Venezia.

Infatti, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra allenata da mister Paolo Zanetti avrà due nuovi rinforzi a disposizione già a partire dalle prossime ore. Si tratta di Gianluca Busio, in arrivo dal Kansas City, e Mattia Caldara prelevato in prestito dal Milan.