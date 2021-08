De Laurentiis chiarisce: "Accordo con la Regione Abruzzo di 6 anni più altri 6. A Castel di Sangro stiamo benissimo"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Rete 8 parlando del ritiro del club azzurro a Castel di Sangro. Ecco quanto evidenziato:

"Accordo saldo? Sono sei anni più altri sei e noi qui in Abruzzo stiamo benissimo. Per me questa Regione è una grande scoperta, qui da voi c’è tanta qualità. E per uno come me che fa cinema vi dico che Pescocostanzo non è affatto da ignorare, anzi da visitare a tutti i costi.

E concedetemi un plauso per l’impiantistica sportiva di Castel di Sangro, per le strutture ricettive di Rivisondoli e per Roccaraso che è una stazione sciistica di livello europeo".