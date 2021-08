Amichevoli in pay per view, Alvino commenta: "Polemica sterile. Su Sky l'abbonamento non si paga?"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando delle amichevoli degli azzurri in pay per view. Ecco quanto evidenziato:

"Fare del populismo da quattro soldi è facile. Le amichevoli devono essere gratis? Allora vanno date in chiaro, non su Sky. Su Sky l'abbonamento non si paga?

Io voglio il bene del Napoli e dei tifosi, è inutile questa polemica sterile. Queste amichevoli comunque servono per mettere un po' di benzina e capire mentalmente come sta il Napoli e come Spalletti sta entrando nella testa dei giocatori. Ma basta, guai a pensare di commentare il risultato".