Pistocchi: "Napoli, ti consiglio un giovane difensore. A questa squadra manca qualcosa"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il mercato estivo del Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Matias Vecino, Sander Berge o Denis Zakaria possono andare al Napoli in prestito? Bisogna vedere le necessità dei club in questione, perché tutti vogliono comprare in prestito ma chi vende vuole monetizzare. Kaio Jorge è andato alla Juventus per circa 4 milioni più commissioni alla famiglia, ma solo un anno fa veniva trattato a 25 milioni. La situazione di stress riguarda tutto il calcio mondiale, per tutti è difficile operare. La Juventus farà un aumento di capitale da 400 milioni di euro, il quarto negli ultimi anni".

"Napoli ed Atalanta sono le uniche ad avere un bilancio sano. La cosa più importante, in queste situazioni, è la solidità economica della società. Al Napoli manca qualcosa? Sì. La squadra può essere messa a posto facilmente. Ci sono tanti giocatori interessanti in squadre di non altissimo profilo. Abbiate fiducia nel lavoro di Cristiano Giuntoli, che si assumerà le responsabilità se le cose non andranno come sperato. Questo è il momento ideale per fare affari. C'è un difensore centrale colombiano che mi piace molto di 23 anni e sul quale punterei: è Jhon Lucumí".