Schira: "I top club monitorano Insigne per l'anno prossimo. Per il centrocampo Spalletti avrebbe un preferito, vi dico chi è"

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte dando qualche aggiornamento sul Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"In questo momento non ci sono grandissime offerte per Insigne. I grandi club stanno monitorando la situazione per un discorso che vede coinvolto Insigne per il prossimo anno a scadenza.

Per Koulibaly il Napoli chiederà almeno 40-50 milioni. Magari parte di questi con tanti bonus facilmente da raggiungere, ma al momento non sono arrivate offerte. Le big inglesi avevano disponibilità economica, ma sono andate su altri giocatori.

Per il centrocampo il Napoli sta valutando vari nomi, tra cui Obiang che è stato proposto. Fosse per Spalletti i due prescelti sarebbero Emerson Palmieri per il terzino e Vecino a centrocampo. All'Inter c'è tanta abbondanza a metà campo, quindi lo stesso calciatore si sta guardando intorno. Gli azzurri stanno comunque monitorando le varie opzioni all'estero. È stato un luglio da 0-0, ad agosto inizieranno a muoversi le pedine".