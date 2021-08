Contini martedì al Cosenza. Tutino-Parma, c'è ancora distanza: le cifre

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando le novità di calciomercato che riguardano il club azzurro. Ecco quanto evidenziato:

"Martedì Nikita Contini andrà al Crotone. Sul fronte Tutino, nonostante ci siano notizie di cose già fatte con il Parma, vi assicuro che non c'è nulla di definito. Il Napoli chiede 5,5 milioni più 2,5 milioni di bonus. Il Parma è fermo sull'offerta da 5 milioni più una percentuale sulla rivendita, ma non così alta come chiede il Napoli. Il suo futuro sembra comunque destinato ad essere ai ducali. Ci vorranno un altro paio di appuntamenti telefonici, ma l'accordo si troverà quando da tutte le parti c'è la volontà".