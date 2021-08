Appuntamento in serata: Napoli pronto a chiudere un'altra cessione

Il calciomercato ha finalmente iniziato a muoversi. Un po' tutti i club stanno lavorando per chiudere operazione in entrata e uscita, e anche il Napoli si sta attivando in tal senso.

Infatti, secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio su Sky Sport, per questa sera è previsto un incontro tra Napoli e Parma per definire il passaggio di Gennaro Tutino ai ducali.

L'attaccante azzurro è seguito anche da Monza e Salernitana, ma il Parma sta muovendo passi importanti per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante azzurro.