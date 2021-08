Lavoro personalizzato per 6 calciatori: anche Fabian Ruiz e Ospina a Castel Volturno

Dopo il brillante successo nel test internazionale contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena nella “Audi Football Summit”, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio la preparazione all'SSC Napoli Konami Training Center.

La squadra si è allenata sul campo 2. Dopo una prima fase di attivazione e rapidità il gruppo ha svolto esercitazione di possesso palla. Successivamente lavoro aerobico e partita a campo ridotto.

Petagna, Fabian e Ounas hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen ha fatto lavoro di scarico. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo. Luperto ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Ospina ha lavorato in gruppo.

Domani si aggregheranno al gruppo i tre azzurri campioni d'Europa: Insigne, Di Lorenzo e Meret che svolgeranno test medici e atletici.

FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli