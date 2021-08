La rivolta del novembre 2019 contro la società ha un nuovo protagonista: il giocatore rischia una multa salatissima

Si riapre il capitolo legato all'arcinota rivolta della squadra contro allenatore e società del 5 novembre 2019. In seguito al pareggio con il Salisburgo, De Laurentiis aveva ordinato al gruppo squadra di andare in ritiro a Castel Volturno. Peccato che l'unico ad andarci fu Ancelotti, mentre tutti i componenti della squadra tornarono a casa.

La procedura si è riaperta con il caso-Hysaj, quasi come se De Laurentiis volesse mandare un segnale alla squadra (e agli ex-azzurri coinvolti). Le minacce del presidente del Napoli, infatti, erano sempre rimaste tali. O almeno, così è stato fino ad ora.

Stando a quanto affermato da La Repubblica, infatti, anche Allan sarebbe tornato in ballo per la questione multe. Il Napoli, infatti, lo ha citato per ben due volte: per la reazione collettiva e, soprattutto, per lo scontro personale con il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis.

L'ex centrocampista rischia ora una multa complessiva pari al 50% dello stipendio mensile percepito all'epoca, per un totale di centosessantamila euro di sanzione. Si attendono sviluppi di una questione che si preannuncia bollente.