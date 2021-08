Caressa sicuro: "Che Napoli! Osimhen fa la differenza, la squadra di Spalletti lotterà per lo scudetto"

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha rilasciato su Instagram alcuni commenti relativi alle recenti amichevoli disputate delle maggiori squadre di Serie A, dando un primo giudizio sul prossimo campionato. Ecco quanto evidenziato:

"Che Napoli! Ha rifilato tre gol al Bayern Monaco all'Allianz Arena dimostrando grande personalità. Già si vedono i concetti di Spalletti. Sono contento del suo ritorno, è un allenatore innovativo. Ora sento parlare spesso del "3 e mezzo" in difesa: ovvero uno dei terzini che resta alto, con l'altro che scala andando a formare una difesa a tre in fase di possesso palla. Ebbene non tutti ricordano che però questa innovazione per la prima volta fu proprio Spalletti a farcela vedere: successe quando allenava la Roma, battendo proprio il Napoli.

Osimhen poi è un giocatore che fa la differenza. Lo scorso anno l'abbiamo visto solo nel finale di stagione e un pochino all'inizio. Se la squadra parte bene sono sicuro che lotterà per vincere lo scudetto".