Il Real Madrid non punta Koulibaly: il primo obiettivo per la difesa è un altro calciatore! I dettagli

Uno dei calciatori più ricercati sul calciomercato è Kalidou Koulibaly, per il difensore del Napoli però non sono ancora arrivate offerte tali da far capitolare il presidente De Laurentiis.

Uno dei club che potrebbe presentare un'offerta è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che dopo aver perso Sergio Ramos e Varane potrebbe puntare all'acquisto di un nuovo centrale difensivo. Il vero obiettivo dei blancos, però, è Kylian Mbappe, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con il PSG.

Qualora non ci fosse la possibilità di arrivare all'asso francese, il Real Madrid dirotterà il budget a disposizione per l'acquisto di un nuovo difensore. Eppure, secondo quanto riferito dal portale todofichajes.com, il primo obiettivo per la difesa del Real Madrid sarebbe Pau Torres, centrale del Villarreal per il quale Florentino Perez sarebbe disposto ad investire circa 60 milioni di euro. In questo caso si ridurrebbero ulteriormente le possibilità di una cessione di Koulibaly.