Infortunio Ounas, ci sono novità sulle condizioni: l'ha detto Carlo Alvino

Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio su Twitter dando un aggiornamento sulle condizioni di Adam Ounas. L'attaccante algerino è infatti uscito anzitempo nel corso del match amichevole tra Bayern Monaco e Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Fortunatamente (visto il periodo) non destano preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Adam Ounas. Per il giocatore algerino si tratterebbe solo di una botta di poco conto".